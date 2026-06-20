Ülke genelinde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı
Meteoroloji, yurdun büyük bölümünde sağanak ve gök gürültülü yağış beklendiğini açıkladı. Afyonkarahisar, Denizli, Isparta, Burdur ve Antalya'nın iç kesimleri için kuvvetli yağış uyarısı yapılırken, Marmara ve Ege'de kuvvetli rüzgar, Doğu ve Güneydoğu'da ise toz taşınımına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü için hava tahmin raporunu yayımladı.
MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç), Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların Afyonkarahisar, Denizli, Isparta ve Burdur çevreleri ile Antalya’nın iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.