Ülke genelinde sağanak yağış alarmı! Meteoroloji'den kuvvetli rüzgar ve toz taşınımı uyarısı

MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz (Kahramanmaraş ve Hatay hariç), İç Anadolu (Çankırı, Kırıkkale ve Kırşehir hariç), Orta Karadeniz (Çorum hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Kocaeli, Sakarya, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Zonguldak, Karabük, Bolu, Düzce, Sinop, Gümüşhane, Artvin ve Ardahan çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.