Ülke ülke emekli, yaşlı ve dul-yetim aylıklarının milli gelire oranı
Avrupa ülkelerinin 2021 yılına ait emekli, yaşlı ve dul-yetim maaşlarının GSYH’den aldığı pay ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve Avrupa ülkelerine kıyasla durumu şöyle...
Avrupa ülkeleri arasında emekli maaşı harcamalarının GSYH'ye oranı (2021)
1 - İtalya - 17.2
2 - Yunanistan - 16.6
3 - Avusturya - 15.4
4 - Fransa - 14.4
5 - Finlandiya - 13.8
1 | 8
6 - Portekiz - 13.7
7 - İspanya - 13.2
8 - AB - 13
9 - Belçika - 12.9
10 - İsçivre - 12.6
2 | 8
11 - Almanya - 12.6
12 - İsveç - 12.2
13 - Hollanda - 11.5
14 - Polonya - 11.4
15 - Danimarka - 11.4
3 | 8
16 - Slovenya - 10.7
17 - Kıbrıs - 10
18 - Sırbistan - 9.9
19 - Norveç - 9.9
20 - Bosna Hersek - 9.3
4 | 8