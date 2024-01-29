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Ülke ülke emekli, yaşlı ve dul-yetim aylıklarının milli gelire oranı

Avrupa ülkelerinin 2021 yılına ait emekli, yaşlı ve dul-yetim maaşlarının GSYH’den aldığı pay ortaya çıktı. İşte Türkiye'nin sıralamadaki yeri ve Avrupa ülkelerine kıyasla durumu şöyle...

Ülke ülke emekli, yaşlı ve dul-yetim aylıklarının milli gelire oranı - Sayfa 1

Avrupa ülkeleri arasında emekli maaşı harcamalarının GSYH'ye oranı (2021)

1 - İtalya - 17.2

2 - Yunanistan - 16.6

3 - Avusturya - 15.4

4 - Fransa - 14.4

5 - Finlandiya - 13.8

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Ülke ülke emekli, yaşlı ve dul-yetim aylıklarının milli gelire oranı - Sayfa 2

6 - Portekiz - 13.7

7 - İspanya - 13.2

8 - AB - 13

9 - Belçika - 12.9

10 - İsçivre - 12.6

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Ülke ülke emekli, yaşlı ve dul-yetim aylıklarının milli gelire oranı - Sayfa 3

11 - Almanya - 12.6

12 - İsveç - 12.2

13 - Hollanda - 11.5

14 - Polonya - 11.4

15 - Danimarka - 11.4

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Ülke ülke emekli, yaşlı ve dul-yetim aylıklarının milli gelire oranı - Sayfa 4

16 - Slovenya - 10.7

17 - Kıbrıs - 10

18 - Sırbistan - 9.9

19 - Norveç - 9.9

20 - Bosna Hersek - 9.3

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