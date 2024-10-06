Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanlığı’nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı.