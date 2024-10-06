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  4. Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı

Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı

Cumhurbaşkanlığında yapılan geniş katılımlı toplantıda belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı masaya yatırıldı. Tek alanda eğitim önerisi hayata geçerse hem sağlık alanında hem de mühendislik veya sosyal bilimler alanında aynı üniversite bünyesinde eğitim yapılamayacak...

Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı - Sayfa 1

Türkiye’de yükseköğretim kurumlarındaki eğitim sisteminde radikal değişiklikler yapılması planlanıyor.

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Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı - Sayfa 2

Cumhurbaşkanlığı’nda, ilgili kurumların katılımı ile YÖK’ün kurumsal yapısının değiştirilmesinin yanı sıra Türkiye’deki üniversitelerin dünyadaki sayılı üniversiteler arasına girmesi için atılacak adımlarla ilgili bir toplantı yapıldı. 

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Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı - Sayfa 3

Toplantıda, ABD ve İngiltere gibi dünyada marka hâline gelen üniversitelere benzer bir eğitim sisteminin Türkiye’de de uygulanması üzerinde duruldu. Bu konuda farklı öneriler masaya yatırıldı

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Üniversitelerde sistem değişiyor... Tek alanda eğitim için çalışmalar başladı - Sayfa 4

MARKA HALİNE GELECEK

Edinilen bilgilere göre, mevcut üniversitelerdeki müfredatın sil baştan ele alınması kararlaştırıldı. Özellikle belli üniversitelerin belli alanlarda ihtisaslaşması ve marka hâline getirilmesi için yeni eylem planı hazırlanıyor. 

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