Ünlü bebek markası marketlerden toplatılıyor: Bebekler hastanelik oldu
ABD merkezli bebek maması üreticisi, yüzlerce marketten tüm ürünlerini geri toplatıyor.
ABD’de çok bilinen bebek maması markalarından ByHeart, botulizm salgınıyla ilişkilendirilmesinin ardından ülkedeki tüm ürünlerini ihtiyati tedbir olarak geri çağırdı.
WSJ’nin haberine göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, 12 eyalette toplam 15 bebekte botulizm şüphesi veya doğrulanmış vakalar bildirildi.
Bu bebeklerin tamamının ByHeart markalı “Whole Nutrition Infant Formula” ürününü tükettikleri ve hepsinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Neyse ki şu ana kadar herhangi bir ölüm vakası yaşanmadı.