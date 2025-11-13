  1. Ekonomim
Ünlü bebek markası marketlerden toplatılıyor: Bebekler hastanelik oldu

ABD merkezli bebek maması üreticisi, yüzlerce marketten tüm ürünlerini geri toplatıyor.

ABD’de çok bilinen bebek maması markalarından ByHeart, botulizm salgınıyla ilişkilendirilmesinin ardından ülkedeki tüm ürünlerini ihtiyati tedbir olarak geri çağırdı. 

WSJ’nin haberine göre ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından Salı günü yapılan açıklamaya göre, 12 eyalette toplam 15 bebekte botulizm şüphesi veya doğrulanmış vakalar bildirildi. 

Bu bebeklerin tamamının ByHeart markalı “Whole Nutrition Infant Formula” ürününü tükettikleri ve hepsinin hastaneye kaldırıldığı belirtildi. Neyse ki şu ana kadar herhangi bir ölüm vakası yaşanmadı.

Yaşanan skandal olayın ardından bebek maması üreticisi ByHeart, resmi açıklamada bulunarak mama kutusunda botulizm üreten sporlara rastlanmadığını ifade etti. Ancak şirket, olası riskleri göz önünde bulundurarak tüm ürünlerini geri çağırma kararı aldığını duyurdu.

