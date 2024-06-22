Ünlü peynir markası marketlerden kaldırıldı: Kısırlığa neden oluyor

Son günlerde Türkiye ve dünyada artan hatalı üretim ürünleri sonucunda toplatma kararları tüm hızıyla devam ediyor. Son olarak dünyanın birçok bölgesinde satışı yapılan bir peynir türünde, mikroplastik tespit edildi. Kısırlık başta olmak üzere birçok soruna yol açabilme tehlikesi taşıyan bu maddenin ardından ürün hakkında toplama kararı verildi.