Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler?
2014 yılında beyin kanaması geçiren Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanın Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…
1 Ekim 1947 yılında Malatya’da doğan Yusuf Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusudur. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.
Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.
Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.
21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi evinde devam etmekteydi ve 29 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti.
Rol aldığı projeler
Oyuncu olarak
1991 Sızı
1993 Süper Baba
1994 Kurtuluş
1995 Serada Aşk
1997 Sıcak Saatler
1998 Cumhuriyet
2000 Hayat Bağları
2001-2002 Dadı
2002 Yeşil Işık
2002 Tatlı Hayat
2004 Sayın Bakanım
2005 Aşk Oyunu
2005-2006 Belalı Baldız
2006 Emret Komutanım
2007 Fikrimin İnce Gülü
2008 Anında Görüntü Show