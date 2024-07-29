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  4. Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler?

Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler?

2014 yılında beyin kanaması geçiren Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanın Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler? İşte detaylar…

Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler? - Sayfa 1

1 Ekim 1947 yılında Malatya’da doğan Yusuf Kenan Işık, Türk oyuncu, sunucu, eski gazeteci ve eski ana haber sunucusudur. Özellikle Kim Milyoner Olmak İster adlı televizyon programı ile tanınmaktadır.

Devlet Demiryolları'ndan emekli bir memurun çocuğu olan Kenan Işık ortaokul öğrenimi gerçekleştiği dönemde Malatya Halkevi'nde amatör tiyatro yapmaya başlamış, lise öğrenimini gerçekleştirdiği Ankara'da Ulaş Bardakçı ile aynı sınıfta okudu. Aynı zamanda bu dönem Meydan Sahnesi'ne girmiştir. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olan Işık, 1972 yılında Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü sanatçısı olmuştur.

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Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler? - Sayfa 2

Işık ayrıca, Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmenliği yapmıştır. Sanatçı devam eden kariyeri süresince çok sayıda tiyatro oyunu yazmıştır. Yeni Yüzyıl (1995-1998),Yeni Binyıl (2000) ve Akşam (2000-2002) gazetelerinde çalıştı. Televizyon ekranlarında başrollerini Gülben Ergen ve Haldun Dormen ile paylaştığı Dadı adlı diziyle boy göstermiştir. 2005 yılında Kenan Işık, Erdoğan Aktaş'la tanışıp 4 Nisan 2005 tarihinde Star Haber'i sunmaya başladı. 12 Haziran 2005 tarihinde haberi sunmayı bırakan Kenan Işık, 20 Ağustos 2005 tarihinde Star Haber'i bıraktı ve tekrar oyuncu oldu. Sanatçı ayrıca Türk televizyon programları arasında fenomenler arasına giren Kim 500 Bin İster yarışmasının Osmantan Erkır'ın yönlendirmesiyle sunuculuğunu yapmış, değişen yeni adı ile Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunuculuğunu yapmaya devam etmiştir.

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Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler? - Sayfa 3

21 Mart 2014 günü spor sonrasında saunaya giren Işık'ın, sauna sonrasında fenalaşıp dengesini kaybederek kafasını yere çarptığı öğrenildi. Bilinci kapalı hâlde hastaneye kaldırılan ve beyin kanaması geçiren Işık, hemen ameliyata alındı. Ameliyatın 4 saat sürdüğü ve sanatçının hayati tehlikesi bulunduğu belirtildi. Olayın olduğu tarihten sonra bir müddet komada olan sanatçının tedavisi evinde devam etmekteydi ve 29 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetti.

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Usta Oyuncu Kenan Işık 76 yaşında hayatını kaybetti! Kenan Işık kimdir? Rol aldığı projeler neler? - Sayfa 4

Rol aldığı projeler

Oyuncu olarak

    1991      Sızı                        

             1993      Süper Baba                       

1994      Kurtuluş             

            1995      Serada Aşk                        

            1997      Sıcak Saatler                     

         1998      Cumhuriyet                      

2000      Hayat Bağları    

2001-2002           Dadı      

          2002      Yeşil Işık                   

2002      Tatlı Hayat          

2004      Sayın Bakanım 

2005      Aşk Oyunu        

2005-2006           Belalı Baldız

2006      Emret Komutanım         

2007      Fikrimin İnce Gülü          

2008      Anında Görüntü Show

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