Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir?

Şener Kökkaya kimdir?

30 Haziran 1942 yılında Antalya’da doğan Şener Kökkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sahne amiri ve yönetmendir.

Sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Kökkaya, eğitimini sürdürmekte olduğu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 2. sınıfında bıraktı. Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.