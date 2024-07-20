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  4. Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir?

Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir?

Usta Oyuncu Şener Kökkaya 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Şener Kökkaya kimdir? Hangi tiyatro oyunları ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir? - Sayfa 1

Şener Kökkaya kimdir?

30 Haziran 1942 yılında Antalya’da doğan Şener Kökkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sahne amiri ve yönetmendir.

Sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Kökkaya, eğitimini sürdürmekte olduğu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 2. sınıfında bıraktı. Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.

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Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir? - Sayfa 2

Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.

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Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir? - Sayfa 3

Tiyatro oyunları

Ayakta Durmak İstiyorum

72. Koğuş'

Eskici Dükkanı

Sınırdaki Ev

Sait Hopsait

Sakıncalı Piyade

Zengin Mutfağı

Ödenmeyecek

İçerdekiler

Yarın Çok Geç Olacak

Netekim

Alışamadım

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Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir? - Sayfa 4

Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz

Mevlana

Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım

Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994

Mozuk Düzek

Ölüm

Kanlı Nigar

Hadi Öldürsene Canikom

Guguk Kuşu

Aslan Asker Şvayk

Paşaların Paşası

Mayın (OYUN) (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Sarıpınar 1914 : (R.Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Müfettiş : (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967

Zenginin Maceraları : (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966

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