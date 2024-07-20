Usta Oyuncu Şener Kökkaya hayatını kaybetti! Şener Kökkaya kimdir?
Usta Oyuncu Şener Kökkaya 82 yaşında hayatını kaybetti. Peki, Şener Kökkaya kimdir? Hangi tiyatro oyunları ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Şener Kökkaya kimdir?
30 Haziran 1942 yılında Antalya’da doğan Şener Kökkaya, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, sahne amiri ve yönetmendir.
Sanat yaşamına 1957 yılında Eskişehir'de amatör tiyatro ile başlayan Kökkaya, eğitimini sürdürmekte olduğu Eskişehir İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi'ni 2. sınıfında bıraktı. Eskişehir Oda Tiyatrosu ve Eskişehir Belediye Şehir Tiyatrosu’nda birçok oyunda rol aldı. Devlet Tiyatroları'nda konuk oyuncu olarak çalıştı. 1966 yılında Pendik Tiyatrosu’nun kurucusu ve oyuncusu oldu. Bir yıl sonra girdiği Ankara Sanat Tiyatrosu'nda 1982 yılına kadar oyunculuk ve sahne amirliği görevlerinde bulundu. 1970’li yıllarda TRT’de haber saati öncesinde yayınlanan ve Savaş Yurttaş ile sunduğu "5 Dakika" programına geniş kitlelerce tanındı.
Hamdi Ortadirek başlıklı müzikli orta oyununda Erol Demiröz, Savaş Yurttaş, Selçuk Uluergüven ve Akrep Nalan ile aynı sahneyi paylaştı. Üç yıl Ankara Sanat Evi’nde yönetmenlik ve oyunculuk yapan sanatçı, 1986'da sağlık nedeniyle İzmir'e yerleşerek İzmir Sanat Tiyatrosu'nu kurdu. Şiir ve oyun senaryoları da yazan sanatçı, oyunculuğunu tiyatro ile sınırlamayıp kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde rol almıştır. Denizli Belediyesi Konservatuvarı’nda 2 yıl oyunculuk dersi veren Şener Kökkaya, Ankara Ekin Tiyatrosu'nun ardından Adana Devlet Tiyatrosu'nda çalıştı.
Tiyatro oyunları
Ayakta Durmak İstiyorum
72. Koğuş'
Eskici Dükkanı
Sınırdaki Ev
Sait Hopsait
Sakıncalı Piyade
Zengin Mutfağı
Ödenmeyecek
İçerdekiler
Yarın Çok Geç Olacak
Netekim
Alışamadım
Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz
Mevlana
Gözlerimi Kaparım Vazifemi Yaparım
Ağrı Dağı Efsanesi : Yaşar Kemal - Adana Devlet Tiyatrosu - 1994
Mozuk Düzek
Ölüm
Kanlı Nigar
Hadi Öldürsene Canikom
Guguk Kuşu
Aslan Asker Şvayk
Paşaların Paşası
Mayın (OYUN) (Fikret Otyam) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Sarıpınar 1914 : (R.Nuri Güntekin) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Müfettiş : (Nikolai Gogol) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1967
Zenginin Maceraları : (Tunca Yönder ve Birkan Özdemir) - Ankara Sanat Tiyatrosu - 1966