Uygulama resmen başladı: Marketlerden toplatılıyor!
Tarım ve Orman Bakanlığı üreticilere yönelik; tüketicileri yanıltıcı etiketlerin önüne geçmek macıyla yayımladığı yeni tebliğ kapsamında birçok ürün raflardan kaldırıldı.
Tarım ve Orman Bakanlığı, tüketicileri yanıltıcı ürün etiketleriyle mücadele amacıyla yeni bir tebliğ yayımlayarak, eritme peynirlerin ambalajlarındaki bazı ifadeleri yasakladı.
Bu düzenleme, özellikle eritme peynirlerin ambalajlarında "tulum, örgü, çeçil, dil, tel, kaşar, ve tost peyniri" gibi terimlerin kullanılmasını engellemeyi hedefliyor. Yalnızca bu ifadelerle tanımlanan peynirlerin satışının yasaklanacağı belirtiliyor.
Bu yeni düzenleme, geçtiğimiz günlerde "limon suyu, narlı sos" gibi taklit ürünlerin satışını yasaklayan Bakanlığın, market raflarındaki ürünlerin etiketlerine dair daha kapsamlı bir düzenleme getirmesi anlamına geliyor.
Bakanlık ayrıca, zincir marketlerde satılan "aromalı" ürünlere de sınırlamalar getirecek. Yeniçağ'da yer alan habere göre, özellikle "muzlu, çilekli, fındıklı" gibi ifadelerle tanıtılan gofretlerin, bu isimlerle satışının yasaklanması ve ambalajlarda sadece "aromalı" ifadesinin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.