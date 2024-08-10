Uygulama resmen başladı: Marketlerden toplatılıyor!

Bakanlık ayrıca, zincir marketlerde satılan "aromalı" ürünlere de sınırlamalar getirecek. Yeniçağ'da yer alan habere göre, özellikle "muzlu, çilekli, fındıklı" gibi ifadelerle tanıtılan gofretlerin, bu isimlerle satışının yasaklanması ve ambalajlarda sadece "aromalı" ifadesinin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.