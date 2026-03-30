Uzayda büyük skandal, astronot ölümden döndü doktorlar gizemini çözemedi
Uluslararası Uzay İstasyonu, 28 yıllık serüveninde tarihe geçen bir ilk yaşadı. Deneyimli bir astronotun başına gelen olay sonrası tüm ekip tahliye edildi. Doktorlar bile bu sorunun nedenini çözemedi.
NASA, kendi tarihinde çok ciddi işlere imza attı. Uzayı derinlemesine incelerken, yaklaşık 28 yıldır ISS’de çok sayıda astronot görev aldı. Öyle ki Türk astronotumuz Alper Gezeravcı da NASA aracılığıyla uzaya yolculuk yapmıştı.
Ancak son günlerde Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yaşanan bir olay, gündemde çok büyük bir yankı uyandırdı.
NASA astronotu Mike Fincke, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) geçtiğimiz Ocak ayında aniden konuşma yeteneğini kaybetmesiyle ilgili doktorların hâlâ bir açıklama getiremediğini söyledi.