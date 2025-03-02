Uzman isim açıkladı! İşte Ramazan sofraları için en iyi 10 besin
Ramazanda 15-16 saat süren açlıktan sonra beslenme düzeninde bir değişim yaşanır ve öğün sayısı azalır. Uzun saatler süren açlığın yaşandığı bu dönemde dengeli beslenmek ise büyük önem taşır. İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, Ramazan sofralarında bulunması gereken en sağlıklı 10 besini açıkladı
Ramazan ayında uzun süreli açlığın ardından beslenme düzeninde değişiklik yaşanır ve öğün sayısı düşer. Bu süreçte sağlıklı ve dengeli beslenmek büyük önem taşır. Günlük beslenme alışkanlıklarında eksik kalan öğünler gün içinde telafi edilebilirken, ramazanda sınırlı öğün nedeniyle bu dengeyi korumanın tek yolu doğru beslenme tercihleridir.
İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Osman Erk, bu süreçte sağlıklı ve dengeli beslenmek için Ramazan sofralarında bulunması gereken en sağlıklı 10 besini açıkladı
Sebze: Düşük enerji, yüksek vitamin, mineral, lif, fitobesin ve su içeriği ile sağlıklı bir seçenektir, kan şekeri ve kolesterolü dengeler.