Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Son 9 yılın en sert kışı yaşanacak

Türkiye'de yağış oranları giderek düşerken bu kış için yapılan tahminler umutları yeşertti. İklim Bilimci Dr. Okan Bozyurt, Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağını söyledi.

Afyon Kocatepe Üniversitesi'nde Coğrafya bölümünden Dr. Okan Bozyurt, bu yıl görülmesi beklenen yağışlara yönelik önemli uyarılarda bulundu.

Kişisel YouTube hesabında açıklamalarda bulunan Bozyurt, mevcut modellerin Türkiye'de 2016 yılından bu yana en sert kış mevsiminin yaşanacağına işaret ettiğini belirtirken, 20 Aralık ve 20 Ocak tarihlerine dikkat çekti.

Bozyurt, Grönland tarafında çoğalan kar birikintisinin, gulf stream akıntılarını keseceğini ve küçük bir buzul çağı yaşanmasına neden olacağını söyledi.

Bozyurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.

