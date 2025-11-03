Uzman isim tarih verdi: İstanbul'a kar geliyor! Son 9 yılın en sert kışı yaşanacak

Bozyurt, "Elimizdeki modellere göre Ocak 2026 itibarıyla Türkiye'nin Kuzey, Batı, İç ve Doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üstünde kar yağışı bekleniyor. Bu kar yağışları mevsim normallerinin üzerinde gerçekleşeceği için yerde de uzun süre kalacak gibi görünüyor." dedi.