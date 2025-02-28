Uzman isim uyardı: Kar yağışı geri mi dönüyor? İşte il il hava durumu tahminleri...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara (Kırklareli hariç), Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Hatay, Samsun, Rize ve Artvin çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yüksekleri, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Rize ve Artvin çevreleri ile Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. İşte 28 Şubat 2025 bölge bölge hava durumu tahminleri...
Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Mart ayında kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yeni bir hava sistemiyle bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin olduğunu açıkladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 28 Şubat hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve kar yağışı görülebilir.
MARMARA
Çok bulutlu, Kırklareli çevreleri dışında bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.
EDİRNE °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinde hafif yağmurlu
İSTANBUL °C, 12°C
Çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
KIRKLARELİ °C, 12°C
Çok bulutlu
EGE
Çok bulutlu, bölge genelinin yağmurlu, sabah saatlerinde Afyonkarahisar çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
DENİZLİ °C, 14°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
İZMİR °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
MANİSA °C, 16°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz ile Hatay çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Batı Akdeniz'in Toroslar kesiminin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
ANTALYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
HATAY °C, 14°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra ve gece saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı