Uzman isim uyardı: Kar yağışı geri mi dönüyor? İşte il il hava durumu tahminleri...

Türkiye’yi etkisi altına alan Sibirya soğukları yerini daha ılıman bir havaya bırakırken, Mart ayında kar yağışı olup olmayacağı merak konusu oldu. Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, yeni bir hava sistemiyle bazı bölgelerde kar yağışı ihtimalinin olduğunu açıkladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayınladığı 28 Şubat hava durumu raporuna göre, ülke genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava beklenirken, bazı bölgelerde yağmur ve kar yağışı görülebilir.