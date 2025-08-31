Uzman isimden Ankara için 7 büyüklüğünde kritik deprem uyarısı: Üç diri fay var
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara'nın depremsellik açısından güvenli sanıldığını fakat şehir merkezine yakın yerlerde deprem riskinin yüksek olduğunu belirtti.
Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu, Ankara'nın deprem riskine ilişkin çarpıcı bir açıklama yaptı.
Seyitoğlu, kentin depremsellik açısından güvenli sanılan imajının aksine, şehir merkezine yakın üç önemli diri fay hattı bulunduğunu duyurdu.
Bu fay hatları şu şekilde tanımlandı:
Eldivan-Elmadağ Tektonik Kaması
Abdüsselam Tektonik Kaması
Beypazarı Kör Bindirme Zonu
"6,5-7 büyüklüğünde bir deprem yaratabilir"
Bunların Kuzey Anadolu Fayı, Eskişehir Fayı ve Kırıkkale-Erbaa faylarına da çok yakın bir noktada olduğuna dikkati çeken Seyitoğlu, özellikle Eldivan-Elmadağ tektonik kamasında olası bir kırılmanın 6,5-7 büyüklüğünde bir deprem yaratabileceğine dikkat çekerek, kentsel dönüşümün öncelikli olarak Demetevler'den başlayarak yapılması gerektiğini ve cam binaların çok büyük tehlike arz ettiğine işaret etti.