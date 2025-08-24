Uzman isimden Ankara'ya deprem uyarısı: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir
Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Alan, "Ankara içinden 25 kilometre uzunluğunda, yaklaşık 6 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip fay geçtiğini" ifade ederek, "Ankara için çok kritik uyarılarda bulundu.
Jeoloji Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Alan, 11 Ağustos’ta Ankara’da meydana gelen 3,2 büyüklüğündeki depremin özellikle Ümitköy, Çayyolu ve Bağlıca bölgelerinde yaşayan vatandaşlar tarafından yoğun şekilde hissedildiğini açıkladı. Depremin merkez üssünün ise Gazi Orduevi’nin hemen batısında yer aldığını vurguladı.
Depremi kendisi de deneyimleyen Alan, MTA ve AFAD’daki meslektaşlarıyla görüşerek gelişmeler hakkında bilgi aldığını belirtti. Konuya dair değerlendirmelerini paylaşan Alan detayları şöyle aktardı.
"FAY HALA AKTİF"
“Bizim geçmişte Türkiye Diri Fay Haritası veya tektonik haritalarında da söz konusu Ankara’nın Bağlıca bölgesinde bir Bağlıca fayının olduğunu biliyorduk. Bu haritalara da işlenmiş durumda. Ama bu fayın aktif veya pasif olduğunu bilmiyorduk. Bu son depremler bu fayın bize aktif olduğunu gösterdi. Buna ilişkin yayınlar çıkmamakla birlikte Ankara Üniversitesinde hocalar da bu konuda önemli bir çalışma yürütmüşler.
"6 VE ÜSTÜ SARSINTI OLABİLİR"
Onlarla da bu konuyu değerlendirdik. Bağlıca fayının hem batı hem de doğu ucuna doğru bir uzanım gösterdiği, yaklaşık 25 kilometre uzunluğunda bir fay hattı olduğunu, bunun da aktif olması durumunda 6 ve üstü büyüklükte bir depreme kaynaklık edebileceğine ilişkin düşüncelerini bizlerle paylaştılar.