Uzman isimden Ankara'ya deprem uyarısı: 6 büyüklüğünde deprem üretebilir

"FAY HALA AKTİF"

“Bizim geçmişte Türkiye Diri Fay Haritası veya tektonik haritalarında da söz konusu Ankara’nın Bağlıca bölgesinde bir Bağlıca fayının olduğunu biliyorduk. Bu haritalara da işlenmiş durumda. Ama bu fayın aktif veya pasif olduğunu bilmiyorduk. Bu son depremler bu fayın bize aktif olduğunu gösterdi. Buna ilişkin yayınlar çıkmamakla birlikte Ankara Üniversitesinde hocalar da bu konuda önemli bir çalışma yürütmüşler.