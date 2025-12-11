Uzman isimden korkutan 'Yedisu fayı' uyarısı: Enerji birikti, 6 il ciddi şekilde etkilenebilir
Geçtiğimiz günlerde Tunceli'nin Pülümür ilçesinde meydana gelen 4,2'lik depremle ilgili Doç. Dr. Alper Polat, depremin Yedisu fayına oldukça yakın bir bölgede yaşandığına ve büyük risk oluştuğuna dikkat çekerek, "Bu fay kırıldığı takdirde yaklaşık 6 ilimizin ciddi şekilde etkileneceğini düşünüyoruz" dedi.
Tunceli'nin Pülümür ilçesinde 9 Aralık'ta meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgedeki aktif fay hatlarının durumu ve muhtemel senaryoları yeniden gündeme taşıdı. Depremin ardından özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı'nın doğu ucunda yer alan Yedisu segmentine dikkat çekilirken, uzmanlar bölgede uzun süredir büyük bir kırılma yaşanmamış olmasının oldukça büyük risk teşkil ettiğini belirtiyor.
Munzur Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Mekanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Alper Polat, son depremin konum itibarıyla Yedisu fayıyla ilişkili bölgede meydana geldiğini belirterek, bu fayın tarihsel deprem periyodunu doldurduğunu ifade etti.
Polat, Yedisu fayındaki enerji birikimi nedeniyle Tunceli, Elazığ, Bingöl, Muş, Erzincan, ve Erzurum'un ciddi olarak etkileneceği, güçlü bir depremin mümkün olduğunu, ayrıca Tunceli'nin yalnızca Yedisu değil Ovacık ve Nazımiye faylarının durumu nedeniyle de çoklu kırılma ihtimalinin olduğunu ve bu sebeple oldukça kritik bir konumda bulunduğunu vurguladı.
"Yedisu fayının her iki ucunda ciddi bir enerji birikmesi meydana gelmiş durumda"
Doç. Dr. Alper Polat, "Deprem, Kuzey Anadolu fay hattının doğu ucunda yani Yedisu fay hattının olduğu bölgede meydana geldi. Yedisu fayı bizi endişelendiren faylardan bir tanesidir. 6 Şubat depremlerinde Doğu Anadolu fayının çok büyük bir kısmı kırılmıştı. Öncesinde de Elazığ ve Bingöl depremiyle bu bölgedeki fayın belli bölümleri kırılmıştı ancak Yedisu fayı bölgesi yani yaklaşık 75 kilometre uzunluğundaki bölgede bir kırılma meydana gelmedi.