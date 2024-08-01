Gayrimenkul Uzmanı "suistimale açık" dedi ve uyardı! Ev ve arsa alırken dikkat edin

ARSADAN EV ALIRKEN BUNLARA DİKKAT

Arsadan ev almak isteyen yatırımcılara tavsiyelerde bulunan Gayrimenkul Uzmanı Haluk Çetin, "Topraktan bir proje satışı söz konusu olduğu için fiyatlar oldukça uygun, bu da yatırımcıların diğer parametreleri göz ardı etmeleri anlamına geliyor ve sorun burada başlıyor. Konut sahibi olma hayallerinin, hayal olmaması için yatırımcıların öncelikle projeyi gerçekleştirecek firmayı iyi bir şekilde araştırmaları gerekiyor. Daha önce yapılan işleri var mı, verilen taahhütleri zamanında gerçekleştirmişler mi, yeni bir şirketse de referanslarına dikkat etmek gerekir."