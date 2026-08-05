Uzmandan Adana depremi açıklaması: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama...
Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana'da 7 ve üzeri büyüklükte deprem beklentisinin bulunmadığını ancak can kayıplarını önlemek için deprem yönetmeliğine uygun sağlam binaların hayati önem taşıdığını söyledi.
6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilenirken binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce bina ise yıkıldı. Depremin etkilediği illerden Adana'da ise 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı.
Deprem riski her an devam ederken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana'nın deprem gerçeğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Kentin deprem bölgesinde yer aldığını belirten Tatar, özellikle Güney Adana'daki alüvyon zeminlerin risk taşıdığına dikkat çekerek, "Depremi engelleyemeyiz ancak sağlam zemin ve sağlam bina seçerek can kayıplarını önleyebiliriz" dedi.