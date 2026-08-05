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Uzmandan Adana depremi açıklaması: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama...

Türkiye Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana'da 7 ve üzeri büyüklükte deprem beklentisinin bulunmadığını ancak can kayıplarını önlemek için deprem yönetmeliğine uygun sağlam binaların hayati önem taşıdığını söyledi.

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Uzmandan Adana depremi açıklaması: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... - Sayfa 1

6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerde 11 il etkilenirken binlerce insan hayatını kaybetti, binlerce bina ise yıkıldı. Depremin etkilediği illerden Adana'da ise 11 bina yıkılırken 418 kişi hayatını kaybetti. Kent genelinde 3 bin 279 bina ise ağır hasar aldı.

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Uzmandan Adana depremi açıklaması: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... - Sayfa 2

Deprem riski her an devam ederken TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Adana Şube Başkanı Dr. Mehmet Tatar, Adana'nın deprem gerçeğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Uzmandan Adana depremi açıklaması: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... - Sayfa 3

Kentin deprem bölgesinde yer aldığını belirten Tatar, özellikle Güney Adana'daki alüvyon zeminlerin risk taşıdığına dikkat çekerek, "Depremi engelleyemeyiz ancak sağlam zemin ve sağlam bina seçerek can kayıplarını önleyebiliriz" dedi.

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Uzmandan Adana depremi açıklaması: 7 büyüklüğünde deprem beklenmiyor ama... - Sayfa 4

"7 ve üzeri bir deprem riski görünmüyor"

Adana'da 7 ve üzeri deprem riski beklenmediğini anlatan Tatar, şunları söyledi:

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