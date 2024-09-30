Uzmandan deprem uyarısı: İstanbul'da 650 bin bina için tehlike çanları çalıyor
Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Türkkan, Türkiye'nin deprem riski en yüksek ülkelerden biri olduğunu anımsatarak, İstanbul'da yaklaşık 650 bin binanın depreme karşı dayanıksız olduğu söyledi. Türkkan, yaşanabilecek büyük bir depremde çok sayıda binanın yıkılabileceği uyarısında bulundu.
Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Sinan Türkkan, Türkiye'nin deprem riski en yüksek ülkelerden biri olduğunu bir kez daha vurgulayarak, İstanbul'da yaklaşık 650 bin binanın depreme karşı dayanıksız olduğunu açıkladı.
Türkkan, Türkiye'nin depremlerden ciddi şekilde etkilenebilecek bir coğrafi yapıya sahip olduğunu söyledi.
Deprem Güçlendirme Derneği Başkanı Türkkan, konut ve yapıların risk durumuna dikkati çekerek şu açıklamalarda bulundu:
Konutlarda büyük risk
"Ülkemizdeki konutların yüzde 80'e yakını deprem riski altında. Dolayısıyla binamızı nerde yaparsak yapalım, şehir şehir ayırmak yerine bir bütün olarak düşünüp depreme dayanıklı olacak şekilde dizayn etmek zorundayız. Ülkemizin durumu bu haldeyken maalesef depremlerde acı tablolarla karşı karşıya kalıyoruz."