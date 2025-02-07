Uzmanından dikkat çeken uyarı: 'Denizaltı fayları kara alanlarını etkileyebilir'

Konferans, Alanya Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Öğretim Görevlisi Yasin Küçükarıkan'ın açılış konuşmasıyla başladı.

Küçükarıkan, "6 Şubat 2023'te ülkemizi derinden etkileyen bir afet yaşadık. Deprem, ülkemizin en önemli doğal afetlerinden biridir ve hepimizin bu gerçeğe karşı daha bilinçli olması gerekmektedir" diyerek farkındalığın artırılmasının önemine vurgu yaptı.