Uzmanından Konya açıklaması: Aktif faylar var, 6.8 büyüklüğünde deprem üretebilir

Bu faylar nerelerde, hangileri derseniz; bunlardan birincisi Afyon Sultandağlarında Akşehir zonlarına Ilgın'a kadar uzanan Akşehir Sultandağı Fay Zonu. Bu da yine potansiyeli yüksek 1990'lı yıllarda bir deprem üretti ve Akşehir'de de yıkımlara sebebiyet vermişti. Yine potansiyeli yüksek Konya'yı tehdit eden fayların başında gelen bir fay. Bir diğer fayımız Tuz Gölü'nün üst tarafından keserek aşağıda Aksaray'a kadar inen ve Aksaray'ın merkezinden geçen Tuz Gölü Fay Zonumuz var. Yine Tuz Gölü Fay Zonumuz 6.8 büyüklüğünde bir potansiyele sahip fay zonu olup, uzun yıllardır enerji birikimini kırmamış yani deprem üretmemiş, potansiyeli yüksek, sismik boşluk haritasında gösterilen, her an deprem üretebilecek bir fay zonu olarak karşımıza çıkıyor.