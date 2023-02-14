Uzmanlar "Asrın felaketi"ni değerlendirdi Uzmanlar, Kahramanmaraş merkezli gerçekleşen 7.6 ve 7.7'lik depremlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yaşanan depremlerin, "sığ karasal depremler" kategorisinde yer aldığı belirtildi.

Amerika Birleşik Devletleri’deki Western Washington Üniversitesi’nde Jeoloji Profesörü olan Jackie Caplan-Auerbach, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerin "dünyanın en büyük nükleer testiyle kıyaslanabilir" olduğunu söyledi. 1 | 6

Kahramanmaraş'ta 24 saat içinde iki büyük deprem yaşanmasına ilişkin ise Caplan-Auerbach, "Bu kesinlikle sık rastlanmayan bir durum ama duyulmamış şey de değil. Bu alanda farklı farklı fay hatları var. Bazen birindeki bir hareket diğerinin üzerindeki basıncı arttırır ve bu da depreme yol açar. Burada ne yaşandığını, bunun normal bir artçı mı olduğunu bu erken aşamada söylemek zor." ifadelerini kullandı. 2 | 6

Caplan-Auerbach, bir fay hattındaki depremin başka bir fay hattını tetiklediğini belirterek, "Kuzey Anadolu fay hattında daha önce (1999) bunu gördük ancak zaman aralığı daha uzundu. Biz büyük depremlerin artçılara yol açtığını biliyoruz. Ancak bu artçılar genelde daha küçük olur. Şimdi birisi 7,8 diğeri 7,5. Bu çok büyük bir artçı. Ancak tekrar söylüyorum bu duyulmamış bir olay değil." değerlendirmesinde bulundu. 3 | 6