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Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!

Bugün İstanbul'da yaşanan 3,9 şiddetindeki depremin ardından, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar, güvenli alanlara yönelerek sokağa çıktı. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? Uzmanlar, deprem anında doğru davranışlar sergileyerek can güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...

Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin! - Sayfa 1

Deprem anında panik yapmak yerine, sakin kalarak uzmanların önerdiği adımları uygulamak hayati önem taşımaktadır. 

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Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin! - Sayfa 2

KAPALI ALANDAYSANIZ;

ÇÖK-KAPAN-TUTUN YÖNTEMİ

Sarsıntı hisseder hissetmez derhal yere çökün. Başınızı ve ensenizi ellerinizle veya bulabildiğiniz bir nesneyle (kitap, çanta vb.) koruyun. Daha sonra sağlam bir nesnenin (masa, sıra, karyola altı gibi) altına veya yanına kapanın. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda tutunun.

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Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin! - Sayfa 3

Pencere, cam ve dış duvarlardan uzak durun. Devrilebilecek eşyalardan (dolap, raf vb.) uzaklaşın.

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Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin! - Sayfa 4

HAYATİ ÖNEM TAŞIYAN BU UYARIYA DİKKAT!

Asla merdivenlere veya asansörlere yönelmeyin. Bu alanlar deprem sırasında en tehlikeli yerlerdendir.

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