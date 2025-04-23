Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!

KAPALI ALANDAYSANIZ;

ÇÖK-KAPAN-TUTUN YÖNTEMİ

Sarsıntı hisseder hissetmez derhal yere çökün. Başınızı ve ensenizi ellerinizle veya bulabildiğiniz bir nesneyle (kitap, çanta vb.) koruyun. Daha sonra sağlam bir nesnenin (masa, sıra, karyola altı gibi) altına veya yanına kapanın. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda tutunun.