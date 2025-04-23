Uzmanlar uyarıyor: Deprem anında merdivenlere ve asansörlere yönelmeyin!
Bugün İstanbul'da yaşanan 3,9 şiddetindeki depremin ardından, saat 12.49'da merkez üssü Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Deprem çevre illerden de hissedildi. Şiddetli sarsıntının ardından panik yaşayan bazı vatandaşlar, güvenli alanlara yönelerek sokağa çıktı. Peki, deprem anında ne yapmalıyız? Uzmanlar, deprem anında doğru davranışlar sergileyerek can güvenliğimizi en üst düzeye çıkarmanın mümkün olduğunu belirtiyor. İşte detaylar...
Deprem anında panik yapmak yerine, sakin kalarak uzmanların önerdiği adımları uygulamak hayati önem taşımaktadır.
KAPALI ALANDAYSANIZ;
ÇÖK-KAPAN-TUTUN YÖNTEMİ
Sarsıntı hisseder hissetmez derhal yere çökün. Başınızı ve ensenizi ellerinizle veya bulabildiğiniz bir nesneyle (kitap, çanta vb.) koruyun. Daha sonra sağlam bir nesnenin (masa, sıra, karyola altı gibi) altına veya yanına kapanın. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda tutunun.
Pencere, cam ve dış duvarlardan uzak durun. Devrilebilecek eşyalardan (dolap, raf vb.) uzaklaşın.