Uzmanlardan evler için yangın tüpü uyarısı geldi! Yangınlar nasıl söndürülür?
Bolu Kartalkaya faciasının ardından pek çok kişi olası yangın durumlarında, alevlerin büyümesini önleyecek tedbirleri araştırıyor. Uzmanlar yangın durumlarında çıkış kaynağının tipine göre müdahale edilmesi gerektiğini dikkat çekerek, yangın söndürme tüpü ile yağ ve elektrik yangınlarının nasıl söndürüleceğini anlattı.
Konutlarda meydana gelebilecek yangınları önlemede araçlarda olduğu gibi her evde yangın söndürme tüpünün bulundurulması ve elektrik tesisatının düzenli kontrol ettirilmesi büyük önem taşıyor.
Unutulan yemek ve elektrik kaynaklı parlamalar sık yaşanıyor
Ocakta unutulan bir yemek, sobadan sıçrayan kıvılcım veya elektrik aksamından kaynaklanan parlama büyük bir yangına dönüşerek, bir binayı küle çevirip can kayıplarına neden olabiliyor.
İstanbul Bilgi Üniversitesi Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü Başkanı Umut Elbir, vatandaşların binalarında bir yangınla karşılaştığında nasıl davranması, tahliye planları, müdahale yöntemleri ve zehirli duman etkisine karşı alınabilecek tedbirleri anlattı.