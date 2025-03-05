Uzmanlardan korkutan deprem uyarısı! 485 diri fay hattı var: Hangi şehirler büyük risk altında?
Türkiye’de resmi olarak tanımlanmış 485 adet diri fay hattı bulunuyor. Bu faylar, bazı şehirlerin, ilçelerin ve köylerin altından veya yakınından geçiyor. Türkiye, en aktif fay hatlarından bazılarına sahip olup, yapı stokunun 7 üzeri depreme dayanamayacağını belirten uzmanlar, acil hazırlık çağrısı yapıyor.
Türkiye, deprem riskini bir kez daha gündemine alırken, uzmanlar kentsel dönüşüm çalışmalarının ve afet hazırlıklarının yetersiz olduğuna dikkat çekiyor. Özellikle olası büyük Marmara Depremi’nin İstanbul’da ciddi yıkıma yol açabileceği vurgulanırken, ülke nüfusunun büyük bir kısmının yüksek deprem riski taşıyan bölgelerde yaşadığına dikkat çekiliyor.
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Türkiye'nin son 100 yılda birçok yıkıcı deprem yaşadığını ve afetlere karşı yeterince hazırlıklı olunmadığını ifade etti.
Sözbilir, "1939 Erzincan Depremi'nden 1999 Kocaeli ve Düzce depremlerine, 2011 Van Depremi’nden 2020 Elazığ ve İzmir depremlerine kadar ülke birçok felaket yaşadı. Ancak 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleri, deprem hazırlıklarının yetersizliğini en net biçimde ortaya koydu. Son 25 yılda bazı ilerlemeler kaydedilse de Türkiye hâlâ depreme hazır bir ülke konumuna ulaşabilmiş değil" dedi.
Özellikle Marmara Bölgesi'nde uzun süredir büyük bir deprem beklendiğine dikkat çeken Sözbilir, "Kumburgaz fayında bazı hareketlenmeler var. Eğer bu süreç detaylı incelenirse, beklenen büyük Marmara Depremi yerine, daha küçük ölçekte bir deprem de yaşanabilir. Ancak bu ihtimalin kesinleşmesi için daha fazla araştırma gerekiyor" diye konuştu.