Uzmanlardan korkutan deprem uyarısı! 485 diri fay hattı var: Hangi şehirler büyük risk altında?

Özellikle Marmara Bölgesi'nde uzun süredir büyük bir deprem beklendiğine dikkat çeken Sözbilir, "Kumburgaz fayında bazı hareketlenmeler var. Eğer bu süreç detaylı incelenirse, beklenen büyük Marmara Depremi yerine, daha küçük ölçekte bir deprem de yaşanabilir. Ancak bu ihtimalin kesinleşmesi için daha fazla araştırma gerekiyor" diye konuştu.