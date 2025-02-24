Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor!
Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini açıkladı.
Lekkas, başkent Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Sismik hareketlilik) Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz." dedi.
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Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde geliştiğini ve kaçak yapılaşmanın ciddi oranda arttığını ifade eden Lekkas, bu durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.
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