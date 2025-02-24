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  4. Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor!

Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor!

Yunanistan Depremle Mücadele Kurumu (OASP) Başkanı Efthimios Lekkas, Santorini ile Yamurgi adaları arasında meydana gelen sismik hareketliliğin uzun süreceğini ve daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini açıkladı.

Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor! - Sayfa 1

Lekkas, başkent Atina'da basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "(Sismik hareketlilik) Bu, haftalar hatta aylar sürebilecek uzun bir süreç. Bu tür sismik hareketler kolayca sonlanmaz." dedi.

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Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor! - Sayfa 2

Efthimios Lekkas, daha büyük bir deprem riskinin devam ettiğini vurguladı.

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Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor! - Sayfa 3

Santorini Adası'nın son 30 yılda plansız bir şekilde geliştiğini ve kaçak yapılaşmanın ciddi oranda arttığını ifade eden Lekkas, bu durumun büyük bir tehlike oluşturduğunu vurguladı.

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Uzmanlardan korkutan uyarı: Ege Bölgesi'nde daha büyük bir deprem riski devam ediyor! - Sayfa 4

Lekkas, "(Santorini) Bu ada, volkanik patlamalar, depremler, toprak kaymaları ve erozyon gibi doğal süreçlerin bir sonucu olarak oluştu.

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