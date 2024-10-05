Valizini toplayan İstanbullu bu ilçelerden kaçıyor : İşte en çok tercih edilen yerler

Jeoloji uzmanları yer ve deprem bilimcilere göre istanbul'da deprem olmasının ihtimali yüzde 70'leri geçmiş durumda. Hem Gölcük depreminde biriken enerjinin İstanbul segmentinde birikmesi hem de 250 yılda bir meydana gelen periyodik depremin henüz yaşanmamış olması korkunun da boyutunu artırıyor.