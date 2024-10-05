Valizini toplayan İstanbullu bu ilçelerden kaçıyor : İşte en çok tercih edilen yerler
Deprem korkusu İstanbulluyu sardı, riskli bölgelerden kaçış başladı. İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizamettin Aşa'nın bilgilerine göre İstanbul'da ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Taşınma oranlarında iki ilçe ön plana çıktı
Jeoloji uzmanları yer ve deprem bilimcilere göre istanbul'da deprem olmasının ihtimali yüzde 70'leri geçmiş durumda. Hem Gölcük depreminde biriken enerjinin İstanbul segmentinde birikmesi hem de 250 yılda bir meydana gelen periyodik depremin henüz yaşanmamış olması korkunun da boyutunu artırıyor.
Diğer taraftan 6 Şubat tarihinde Kahramanmaraş'ta yaşanan yüzyılın en büyük deprem felaketi de İstanbulluyu harekete geçirmiş durumda. Uzmanlara göre, İstanbul'un birinci derece deprem bölgelerinde zemin konusunda ciddi sıkıntılar var.
İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, zemini problemli ve güvenilir olmayan binalara sahip ilçelerden hızlı bir göçün başladığını açıkladı. Aşa, deprem korkusu nedeniyle İstanbulluların en sık tercih ettiği 2 ilçeyi ilk kez belirtti.
"KÜÇÜKÇEKMECE VE FATİH'İ TERK EDİYORLAR"
Sozcu.com.tr'de paylaşılan habere göre, Yapılan zemin inceleme ve etüt çalışmalarında oldukça sakıncalı olarak işaretlenen Küçükçekmece'de büyük bir hareketlilik olduğunu belirten Aşa, Avcılar, Beylikdüzü'nin sahil kesimleri, Şişli, Fatih ve Beşiktaş'ta yaşayan vatandaşların taşınmak için emlakçılara başvuru yaptığının altını çizdi.