Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif: En büyüğü görüntülendi
Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde şu ana kadarki en büyük mikrobiyalit keşfedildi.
Daha önce Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz kısmında 36 metre 40 santimetre boyunda mikrobiyalit bulunmuştu.
Bu yıl Adilcevaz'daki Yukarı Deniz Derneği tarafından yapılan sportif dalışlar neticesinde yapı ve şekil bakımından yaklaşık 70-80 metre farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.
Adilcevaz'da gerçekleştirilen dalış sırasında Van Gölü'nün eşsiz sularının dibinde, uzunluk ve çap açısından dikkat çeken yapının keşfi heyecan oluşturdu.