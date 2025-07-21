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Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif: En büyüğü görüntülendi

Türkiye'nin en büyük gölü olma özelliğini taşıyan Van Gölü'nde şu ana kadarki en büyük mikrobiyalit keşfedildi.

Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif: En büyüğü görüntülendi - Sayfa 1

Daha önce Van Gölü'nün Bitlis'in Adilcevaz kısmında 36 metre 40 santimetre boyunda mikrobiyalit bulunmuştu.

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Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif: En büyüğü görüntülendi - Sayfa 2

Bu yıl Adilcevaz'daki Yukarı Deniz Derneği tarafından yapılan sportif dalışlar neticesinde yapı ve şekil bakımından yaklaşık 70-80 metre farklı yeni mikrobiyalitler tespit edildi.

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Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif: En büyüğü görüntülendi - Sayfa 3

Adilcevaz'da gerçekleştirilen dalış sırasında Van Gölü'nün eşsiz sularının dibinde, uzunluk ve çap açısından dikkat çeken yapının keşfi heyecan oluşturdu.

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Van Gölü'nde heyecanlandıran keşif: En büyüğü görüntülendi - Sayfa 4

Adilcevaz'da yapılan dalış esnasında bulunan ve uzunluk ile çap yönünden dikkat çeken bu devasa mikrobiyalit, Van Gölü'nün barındırdığı eşsiz doğal zenginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.

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