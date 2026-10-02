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Van Gölü’nde Mars’ın izleri aranıyor

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerden numune alan bilim insanları, elde edilen sonuçları Salda Gölü ve gelecekte Mars'tan getirilecek örneklerle karşılaştıracak.

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Van Gölü’nde Mars’ın izleri aranıyor - Sayfa 1

Dünyanın en büyük sodalı gölü olan Van Gölü, sahip olduğu modern mikrobiyalit oluşumlarıyla uluslararası bir araştırmaya konu oldu.

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Van Gölü’nde Mars’ın izleri aranıyor - Sayfa 2

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (Van YYÜ) Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi tarafından desteklenen "Van Gölü'ndeki (Doğu Anadolu) Güncel Mikrobiyalitler Üzerinde Gelişen Biyofilmlerde Karbonat Nanokürelerin Kökeninin İncelenmesi" başlıklı proje kapsamında gölün farklı noktalarında saha çalışmaları gerçekleştirildi.

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Van Gölü’nde Mars’ın izleri aranıyor - Sayfa 3

Van Gölü'ndeki mikrobiyalitlerde bulunan karbonat nanokürelerin kökeni ve oluşum mekanizmalarını araştıran bilim insanları, elde edecekleri verileri öncelikle Salda Gölü'nden alınan örneklerle karşılaştıracak.

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Van Gölü’nde Mars’ın izleri aranıyor - Sayfa 4

Mars'tan getirilecek örneklerin bilim dünyasına açılmasıyla birlikte ise Van Gölü ve Salda Gölü örnekleriyle Mars örnekleri arasındaki benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması hedefleniyor.

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