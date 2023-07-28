Van Gölü'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor: Yeni mercan alanları ortaya çıktı

Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile göl seviyesinde, küresel ısınmaya bağlı yaşanan düşüş devam ediyor.

Bu yıl kış ve ilkbaharda yağışların istenilen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle Van Gölü başta olmak üzere birçok göl, baraj, akarsu ve su kaynaklarında azalma oldu.