Van Gölü'nde su seviyesi düşmeye devam ediyor: Yeni mercan alanları ortaya çıktı
Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile göl seviyesinde, küresel ısınmaya bağlı meydana gelen düşüş sürüyor. Çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığı kıyılarda binlerce yılda oluşan yeni mercan alanları ortaya çıktı.
Van Gölü havzası ve çevresindeki su kaynakları ile göl seviyesinde, küresel ısınmaya bağlı yaşanan düşüş devam ediyor.
Geçen yıllara oranla sıcaklığın yükselmesine bağlı buharlaşmanın iyice artması dolaysıyla Van Gölü'ndeki su seviyesi iyice düştü.
Bu yıl kış ve ilkbaharda yağışların istenilen seviyede gerçekleşmemesi nedeniyle Van Gölü başta olmak üzere birçok göl, baraj, akarsu ve su kaynaklarında azalma oldu.
Suyun sığ olduğu noktalarda çekilmenin ciddi boyutlara ulaştığı Van'ın Gevaş, Erciş ve Muradiye kıyılarında binlerce yılda oluşan yeni mikrobiyalit (mercan) alanları ortaya çıktı.