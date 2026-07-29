Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı
Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarında Van Gölü'nün derinliklerinde bulunan tarihi batık Rus şilebi, amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi.
Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyü açıklarında bulunan ve üzerinde 'Akdamar' yazısı yer alan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Rus şilebinin, 1916 yılında Ruslar tarafından inşa edildiği biliniyor.
Uzun yıllar askeri mühimmat ve çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılan şilep, 1958 yılında meydana gelen şiddetli fırtınada kayalıklara çarparak sulara gömüldü.
Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan batık şilep, Van Gölü'nün su altındaki en önemli tarihi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.