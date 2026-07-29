  1. Ekonomim
  2. Foto Galeri
  3. Gündem
  4. Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı

Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı

Bitlis'in Tatvan ilçesi açıklarında Van Gölü'nün derinliklerinde bulunan tarihi batık Rus şilebi, amatör ve profesyonel dalgıçlar tarafından yeniden görüntülendi.

Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı - Sayfa 1

Tatvan ilçesine bağlı Çanakdüzü köyü açıklarında bulunan ve üzerinde 'Akdamar' yazısı yer alan yaklaşık 40 metre uzunluğundaki Rus şilebinin, 1916 yılında Ruslar tarafından inşa edildiği biliniyor.

1 | 10
Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı - Sayfa 2

Uzun yıllar askeri mühimmat ve çeşitli yüklerin taşınmasında kullanılan şilep, 1958 yılında meydana gelen şiddetli fırtınada kayalıklara çarparak sulara gömüldü.

2 | 10
Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı - Sayfa 3

Yaklaşık 10 metre derinlikte bulunan batık şilep, Van Gölü'nün su altındaki en önemli tarihi yapılarından biri olarak dikkat çekiyor.

3 | 10
Van Gölü'nün derinliklerindeki saklı tarih gün yüzüne çıktı - Sayfa 4

Bölge, hem tarih meraklılarının hem de dalış tutkunlarının ilgi odağı olmayı sürdürüyor.

4 | 10