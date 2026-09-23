Van Gölü’nün dibindeki 40 metrelik devlerin sırrı ne? 5 ülkeden bilim insanları araştıracak
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Çetin Yeşilova ve beraberindeki bilim insanları, Van Gölü’nün oluşumu ile buradaki dünyanın en geniş alana yayılan en büyük mikrobiyalitlerinin oluşumundaki nanoküreciklerin kökenini araştıracak. Türkiye, İtalya, Polonya ve Çin'den 5 üniversitenin yer aldığı proje, kapsamında gölden yaklaşık 40-50 örnek alınarak İtalya'da çok sayıda ileri analiz yapılacak.
Ekonomim haberlerini Google'da daha sık görün Ekonomim'i tercih ettiğiniz kaynaklara ekleyerek nitelikli haberlere daha kolay ulaşın.
Yaklaşık 40 metre boyutlarına ulaşan bu yapıların oluşum süreçleri ve kökenleri de Van YYÜ Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinatörlüğü tarafından desteklenen uluslararası iş birliği projesi kapsamında araştırılacak.
2 | 12
Proje, Van YYÜ, Pamukkale Üniversitesi ile İtalya, Polonya ve Çin'den birer olmak üzere toplam 5 üniversitenin katılımıyla yürütülüyor.
3 | 12