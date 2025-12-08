Van sallandı, uzmanı tarih verip uyardı: O ihtimal oldukça yüksek
Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nden Doç. Dr. Hamdi Alkan, Tuşba ilçesinde 7 Aralık'ta meydana gelen 4.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin değerlendirmede bulundu. Doç. Dr. Alkan, bölgenin yakından izlenmesi gerektiğini belirterek, “Yaptığımız çalışmalara göre kısa ve orta vadede, özellikle gelecek 10 yıl içinde büyüklüğü 5'in üzerinde, hatta 5.5'in üzerinde bir depremin oluşma ihtimali oldukça yüksek” dedi.
Afet ve Acil Durum Başkanlığı Deprem Dairesi verilerine göre, 7 Aralık'ta saat 22.17'de merkez üssü Tuşba olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı depremle ilgili açıklamalarda bulunan YYÜ Jeofizik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Hamdi Alkan, Van Gölü’nün doğusunda, kent merkezinin kuzeydoğusunda yaklaşık 30-35 kilometre mesafede gerçekleşen depremin küçük-orta büyüklükte olduğunu ancak teknik özelliklerinin dikkat çekici olduğunu söyledi.
Depremin farklı sismoloji ajanslarının çözümlerinde derin odaklı olarak değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Alkan, "İlk verilerde sığ görünen deprem, detay çözümlerde derin bir deprem olarak karşımıza çıktı. Depremin hem doğrultu atımlı hem de bindirme mekanizması özellikleri taşıması, bölgede birden fazla tektonik unsurun aynı anda çalıştığını gösteriyor. Van Fay Zonu’nun kuzeyindeki bindirme ile 2015 yılında yapılan bir çalışmada tanımlanan Çolpan Fayı’nın bulunduğu bölgede gerçekleşmiş olması da önemli bir işaret" dedi.