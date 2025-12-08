Van sallandı, uzmanı tarih verip uyardı: O ihtimal oldukça yüksek

Depremin farklı sismoloji ajanslarının çözümlerinde derin odaklı olarak değerlendirildiğini belirten Doç. Dr. Alkan, "İlk verilerde sığ görünen deprem, detay çözümlerde derin bir deprem olarak karşımıza çıktı. Depremin hem doğrultu atımlı hem de bindirme mekanizması özellikleri taşıması, bölgede birden fazla tektonik unsurun aynı anda çalıştığını gösteriyor. Van Fay Zonu’nun kuzeyindeki bindirme ile 2015 yılında yapılan bir çalışmada tanımlanan Çolpan Fayı’nın bulunduğu bölgede gerçekleşmiş olması da önemli bir işaret" dedi.