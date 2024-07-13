Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu, Naci Görür'den ilk yorum geldi: 'Bu fay bir ters fay'

Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.