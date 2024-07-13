Van'da 4.3 büyüklüğünde deprem oldu, Naci Görür'den ilk yorum geldi: 'Bu fay bir ters fay'
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Van Gölü'nde 4.3 büyüklüğünde deprem oldu. Yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür, depremle ilgili "Bu fay bir ters fay. Son Van depreminde de aktif bir rol oynamıştı" dedi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre Van Gölü'nde Tuşba ilçesine 8,85 kilometre uzakta meydana gelen sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
Van Valisi Ozan Balcı, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda, ekiplerin sahada tarama çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti.
Balcı, "Saat 23.19'da ilimiz Tuşba ilçesi merkezli 4,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İlk belirlemelerimize göre herhangi bir can ve mal kaybı olmamıştır. Ekiplerimiz sahada taramalarını sürdürüyor. Geçmiş olsun Van." ifadelerini kullandı.
Depremle ilgili yer bilimci Prof. Dr. Naci Görür'den ilk değerlendirme geldi.