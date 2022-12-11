Varank, Meclis'e Togg ile geldi

Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, burada gazetecilere açıklama yaptı. Varank, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızda da o heyecanı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.

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