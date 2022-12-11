Varank, Meclis'e Togg ile geldi
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, bakanlığının bütçe görüşmelerine katılmak üzere Meclis'e Togg otomobil ile geldi. Varank'a, AK Parti Grup Başkanı İsmet Yılmaz ile MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay da eşlik etti.
Kırmızı renkteki otomobili Meclis Şeref Kapısı önünde park eden Varank, burada gazetecilere açıklama yaptı. Varank, "Türkiye'nin 60 yıllık heyecanı, 60 yıllık hayali gerçeğe dönüşmüş. Ben basın mensuplarımızda da o heyecanı görebiliyorum." ifadelerini kullandı.
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Togg'un 29 Ekim'de seri üretim bandından inmeye başladığını bildiren Varank, buraya getirdiği aracın da seri üretim bandından çıkan test aracı olduğunu söyledi.
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