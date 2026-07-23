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  4. Ve MSB resmen duyurdu: Eurofighter için tarih belli oldu. Yola çıkıyorlar

Ve MSB resmen duyurdu: Eurofighter için tarih belli oldu. Yola çıkıyorlar

Türkiye için önemli projelerden biri olan Eurofighter için beklenen gelişme duyuruldu. Milli Savunma Bakanlığı, Türk Hava Kuvvetleri personelinin Ağustos 2026'da Eurofighter Typhoon eğitimi için Birleşik Krallık'a gideceğini açıkladı. Detaylar haberimizde.

Ve MSB resmen duyurdu: Eurofighter için tarih belli oldu. Yola çıkıyorlar - Sayfa 1

Türkiye, askeri alanda elini güçlendirirken Eurofighter için de kritik bir eşiğe ulaştı. Anlaşma sonrası hazırlıklarda süreç hızlanırken, MSB tarafından yapılan duyuruda önemli bir gelişme daha paylaşıldı.

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Ve MSB resmen duyurdu: Eurofighter için tarih belli oldu. Yola çıkıyorlar - Sayfa 2

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türkiye'nin Eurofighter Typhoon savaş uçağı tedarik süreciyle ilgili somut bir gelişmeyi duyurdu. 

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Ve MSB resmen duyurdu: Eurofighter için tarih belli oldu. Yola çıkıyorlar - Sayfa 3

Bakanlık, Türk uçucu personelinin eğitim amacıyla Ağustos 2026'da Birleşik Krallık'a gönderileceğini açıkladı. 

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Ve MSB resmen duyurdu: Eurofighter için tarih belli oldu. Yola çıkıyorlar - Sayfa 4

Haftalık basın bilgilendirme toplantısında paylaşılan bilgilere göre, sözleşme kapsamında planlamalar tıkır tıkır işliyor. MSB, uçucu personelin İngiltere'de kısa sürede uçuş eğitimlerine başlamasını hedefliyor. 

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