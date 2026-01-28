Virüs, savaş ve dahası... Felaket senaryosu için son '85 Saniye'! Bilim insanlarından korkutan uyarı

Atom Bilimcileri Bülteni bünyesindeki Bilim ve Güvenlik Kurulu, 2026 yılı için hazırladığı raporda Kıyamet Saati’ni gece yarısına sadece 85 saniye kalaya ayarlayarak insanlık tarihinin en büyük varoluşsal risk seviyesini ilan etti. Geçtiğimiz yıl yapılan uyarılara rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin daha saldırgan ve milliyetçi politikalara yönelmesi, dünyayı küresel bir felaketin eşiğine getirdi.