Virüs, savaş ve dahası... Felaket senaryosu için son '85 Saniye'! Bilim insanlarından korkutan uyarı
Sadece bilim insanları tarafından yönetilen Kıyamet Saati, bir kez daha panikleten bir gelişme yaşadı. Günden güne artan felaketler, savaşlar ve insanlığın geleceği için artan olayların ardından bilim insanları bu saati gece yarısına sadece 85 saniye kalaya ayarladı.
Atom Bilimcileri Bülteni bünyesindeki Bilim ve Güvenlik Kurulu, 2026 yılı için hazırladığı raporda Kıyamet Saati’ni gece yarısına sadece 85 saniye kalaya ayarlayarak insanlık tarihinin en büyük varoluşsal risk seviyesini ilan etti. Geçtiğimiz yıl yapılan uyarılara rağmen Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Çin gibi büyük güçlerin daha saldırgan ve milliyetçi politikalara yönelmesi, dünyayı küresel bir felaketin eşiğine getirdi.
Kıyamet Saati'nde sorumlu kurul, liderlerin bu tehlikelere karşı kayıtsız kalmakla kalmayıp, nükleer savaş, iklim krizi ve biyoteknolojinin kötüye kullanımı gibi riskleri hızlandıran söylemler benimsediğini vurguladı. Peki başka neler var? İşte detaylar…
Rusya ile Ukrayna arasındaki bitmek bilmeyen gerilim, halen devam ediyor. 2026, hükümetler için daha hareketli geçerken, genel anlamda nükleer alanda 2025 yılı boyunca gerilimler kontrolsüz bir şekilde tırmanmaya devam etti.