Vizesiz gidilebilecek Balkan ülkeleri listesi!
Balkan ülkeleri kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfetmeyi seven gezginlerin rotalarından biri. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları birçok ülkeye vizesiz giriş yapabiliyor. Özellikle kış aylarında kültür ve kayak turizmi için vizesiz gidilebilecek Balkan ülkeleri listelendi
Vize şartı bulunmayan Balkan ülkeleri, özellikle kış aylarında kültür ve kayak turizmi için tercih ediliyor. Vizesiz gidilebilecek Balkan ülkelerini arasında Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Karadağ, Arnavutluk ve Sırbistan yer alıyor.
Enuygun, kültürel dokusu ve doğal güzellikleriyle keşfetmeyi seven gezginlerin ziyaret edebileceği Balkan ülkelerini listeledi.
Balkanlar'ın kalbi: Bosna Hersek
Tarihi derinliği ve atmosferiyle Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna, yeşil doğası, Osmanlı ve Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'ndan kalma mimarisi, kendine has lezzetleri, kültürel atmosferiyle Balkanların özel şehirleri arasında yer alıyor. Balkanlar'ın kalbinde yer alan kent, geçmişin ve bugünün harmanlandığı atmosfere sahip.
Geleneksel dükkanları ve kahvehaneleriyle şehrin ruhunu yansıtan Osmanlı Dönemi'nden kalma Başçarşı, çarşının simgesi olan güvercinleriyle ünlü ve şehrin en ikonik noktalarından biri olan Sebil Çeşmesi, Moriça Han, 16. yüzyılda inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii, Latin Köprüsü, Savaş Tüneli, Saraybosna Şehir Müzesi ve Bosna Hersek Ulusal Müzesi görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Kayak severler ise vizesiz kayak rotalarına kentteki Jahorina Kayak Merkezi'ni dahil edebilir.