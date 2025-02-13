Vizesiz gidilebilecek Balkan ülkeleri listesi!

Geleneksel dükkanları ve kahvehaneleriyle şehrin ruhunu yansıtan Osmanlı Dönemi'nden kalma Başçarşı, çarşının simgesi olan güvercinleriyle ünlü ve şehrin en ikonik noktalarından biri olan Sebil Çeşmesi, Moriça Han, 16. yüzyılda inşa edilen Gazi Hüsrev Bey Camii, Latin Köprüsü, Savaş Tüneli, Saraybosna Şehir Müzesi ve Bosna Hersek Ulusal Müzesi görülmeye değer yerlerin başında geliyor. Kayak severler ise vizesiz kayak rotalarına kentteki Jahorina Kayak Merkezi'ni dahil edebilir.