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  4. Washington'da Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti

Washington'da Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti

ABD'nin başkenti Washington'da, Filistin'i destekleyen göstericiler, Dışişleri Bakanlığı binası önünde Başkan Joe Biden ve Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ı protesto etti. Göstericiler, "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" ve "Vergi dolarlarımızın Filistinlilerin katliamında kullanılmasını istemiyoruz." şeklinde sloganlar attı.

Washington'da Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti - Sayfa 1

Göstericiler, Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etmek amacıyla dün Washington'daki Dışişleri Bakanlığı binasının önünde bir araya geldi.

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Washington'da Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti - Sayfa 2

Göstericilerden "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" sloganı

Blinken'ın eşlik ettiği Biden'ın 4 yıllık başkanlık dönemindeki dış politikasını yorumladığı konuşması öncesi bir araya gelen göstericiler, "Bugün kaç çocuk öldürdünüz?" ve "Vergi dolarlarımızın Filistinlilerin katliamında kullanılmasını istemiyoruz." şeklinde sloganlar attı.

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Washington'da Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti - Sayfa 3

"Vergi dolarlarımla İsrail'i silahlandırmayı bırakın"

Göstericiler, "Biden'ın politikası soykırım", "Konuşun, bağırın, gücünüzü kullanın", "İsrail öldürüyor", ve "Vergi dolarlarımla İsrail'i silahlandırmayı bırakın" yazılı dövizler taşıdı.

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Washington'da Filistin destekçileri Biden yönetiminin Gazze politikasını protesto etti - Sayfa 4

Bölgede güvenlik önlemleri alındı

Biden ve Blinken, dış politika değerlendirmesi için bakanlık binasına konvoyla ulaştığında göstericiler, "Savaş suçlusu" sloganları attı. Polis, gösterinin yapıldığı bölgede güvenlik önlemleri aldı.

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