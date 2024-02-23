Yabancı gelinde zirve değişti: 8 yıl sonra ilk kez TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2023'te 3 bin 716 Özbek kadın evlendi. Buna göre, 2015'ten beri ilk sırada yer alan Suriyeli gelinler 3 bin 519'da kalarak zirveyi Özbek kadınlara bıraktı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu. 1 | 8

Uyruklarına göre incelendiğinde, 2014 sonrasında Özbek gelin sayısındaki artış dikkati çekti. 2 | 8

Söz konusu yılda Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 3 bin 716'ya yükseldi. Böylece Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri (3 bin 519) geride bırakarak zirveye yerleştiler. 3 | 8