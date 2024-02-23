Yabancı gelinde zirve değişti: 8 yıl sonra ilk kez
TÜİK verilerine göre, Türkiye'de 2023'te 3 bin 716 Özbek kadın evlendi. Buna göre, 2015'ten beri ilk sırada yer alan Suriyeli gelinler 3 bin 519'da kalarak zirveyi Özbek kadınlara bıraktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl Türkiye'deki evlenmelerde yabancı damatların sayısı 6 bin 345, yabancı gelinlerin sayısı 31 bin 29 oldu.
Uyruklarına göre incelendiğinde, 2014 sonrasında Özbek gelin sayısındaki artış dikkati çekti.
Söz konusu yılda Türkiye'de 560 Özbek kadın evlenirken, bu sayı geçen yıl itibarıyla 3 bin 716'ya yükseldi. Böylece Özbekler, bu alanda 2015'ten bu yana ilk sırada olan Suriyelileri (3 bin 519) geride bırakarak zirveye yerleştiler.
Özbekler ve Suriyelilerin ardından 2023'te Azerbaycan (2 bin 818), Rusya (2 bin 339), Almanya (2 bin 243) uyruklu kadınlar, Türkiye'de en çok evlilik yapan yabancı gelinler olarak öne çıktılar.