Yabancılar Türkiye’den son 11 yılda 385 bin ev aldı
Son 11 yılda yabancıların Türkiye’de satın aldığı konut sayısı 385 bini buldu. Yabancılara satılan dört gayrimenkulün üç adedinin yurttaşlık hakkı kazanma amaçlı olduğu belirtiyor.
2012 yılında yabancıların taşınmaz alımının önündeki sınırların kaldırılması ve sonrasında parayla yurttaşlık verilmesi uygulaması bu kesime konut satışlarını artırdı. Son 11 yılda yabancıların Türkiye’de satın aldığı konut sayısı 385 bine dayandı. Son yıllarda ise yabancılara satılan dört gayrimenkulün üç adedinin yurttaşlık hakkı kazanma amaçlı olduğu belirtiyor.
Yabancıların Türkiye’de taşınmaz satın almasının önündeki sınırlamaları kaldıran ve Mütekabiliyet Yasası olarak bilinen düzenlemenin yürürlüğe girdiği Mayıs 2012’den 2024 yılı Şubat sonuna kadar Türkiye’de yabancılara satılan konut sayısı 384 bin 519’ ulaştı. Yurttaşlık için gayrimenkul alımlarında fiyat, Eylül 2018’den itibaren 1 milyon dolardan 250 bine düşürüldü. Yoğun tepkilerin üzerine 13 Haziran 2022’de ise bu miktar 400 bin dolara çıkarıldı.
Yabancıya gayrimenkul satışının en yüksek olduğu yıl 67 bin 940 ile 2022 yılı oldu. 2021 yılında ise yabancılar toplamda 58 bin 576 taşınmaz aldı. Ancak geçen yıl yabancıya gayrimenkul satışı 2022 yılına göre neredeyse yarı yarıya azaldı ve 35 bin adet seviyesine geriledi.
Cumhuriyet'ten Şehriban Kıraç'ın haberine göre; 2022 yılında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 4.5 iken bu oran 2023’te yüzde 2.9’a düştü. Türkiye’de dolar bazında fiyatların yükselmesi, deprem riski, yurttaşlık ve ikamet izni için gerekli limitlerin yükseltilmesi gibi nedenlerle yabancıların konut alımında düşüş olduğu ifade ediliyor.