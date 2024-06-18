Yağış gitti aşırı sıcaklar geri döndü: Kavrulacağız
Sıcaklıklar mevsim normallerinin 3-6 derece üzerine çıkacak. Batıda sıcaklık çarşamba günü 3-4 derece daha artacak. Ege ve Güneydoğu'da 45 derecelere yaklaşan sıcak hava bunaltacak.
ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA SICAKLIĞI NE KADAR OLACAK?
NTV'de yer alan habere göre İstanbul güneşli 31 derece, poyraz hafta boyu sert eserek serinlik verecek ancak çarşamba gününden itibaren hava çok daha nemli olmaya başlayacak.
Ankara açık 33, Bursa 35 derece. İzmir gölgede bile 38 derece olacak, sert esen rüzgar ise biraz serinlik sağlayacak. Antalya'da yüksek bağıl nem 31 derece olan sıcaklığı 38 derece hissettiriyor.
Marmara'da poyraz serinlik vermeyi sürdürecek ancak sıcaklık perşembe gününden itibaren 2-3 derece daha artacak ve bölge daha nemli olmaya başlayacak. Edirne 35, Sakarya 32, Balıkesir 34 derece.
İç Anadolu'da 33-34 derecelerde olan hava sıcaklığı, perşembe günü biraz daha yükselecek.