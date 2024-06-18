Yağış gitti aşırı sıcaklar geri döndü: Kavrulacağız

ÜÇ BÜYÜK ŞEHİRDE HAVA SICAKLIĞI NE KADAR OLACAK?

NTV'de yer alan habere göre İstanbul güneşli 31 derece, poyraz hafta boyu sert eserek serinlik verecek ancak çarşamba gününden itibaren hava çok daha nemli olmaya başlayacak.