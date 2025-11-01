Yağış yok, sıcaklık artıyor: 4 bölgede sisten göz gözü görmeyecek (1 Kasım 2025 hava durumu)
Meteoroloji, 1 Kasım 2025 Cumartesi günü için raporunu yayınladı. Bugün yurt genelinde sıcaklıklar, mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Sabah saatlerinde Marmara, Ege, İç Anadolu ve Karadeniz'de sis ve pus bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemiz genelinde bugün yağış beklenmiyor. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
PUS VE SİSE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde Marmara, Ege'nin kuzeydoğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI MEVSİM NORMALLERİN ÜZERİNDE
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.