Yağış yok, sıcaklık yüksek! Hava sıcaklığı, kasım ayının ortasında mayıs gibi
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bugün yurt genelinde birçok bölgede yağış beklenmiyor. Sıcaklık, mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Güney Ege kıyıları ile Balıkesir’in batı kıyıları ve Edirne çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
SABAH SAATLERİNDE SİSE DİKKAT
Gece ve sabah saatlerinde Marmara’nın doğusu ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.
SICAKLIK MEVSİM NORMALLERİNİN ÜZERİNDE SEYREDECEK
Hava sıcaklığının, ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.