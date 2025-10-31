Yağış yok, sıcaklıklar artıyor: İşte il il hava durumu tahminleri
Meteoroloji, 31 Ekim 2025 Cuma günü için hava durumu raporunu yayımladı. Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları ise yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzey, iç ve batı kesimleri parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'da pus ve yer yer sis bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI ARTACAK
Hava sıcaklıkları, yurdun iç ve doğu kesimlerinde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.