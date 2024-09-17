Yağmurlu havada dışarı çıkmaya korkuyorlar: Aynı bölgeye 3 kez yıldırım düştü! Manyetik alan korkusu
Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyünde yaşayan vatandaşlar, yağmurlu havalarda dışarı çıkmaya korkuyor. 50 metrekare alana 3 kez yıldırım düşerken, vatandaşlar manyetik alan olabileceğini ifade ederek bölgenin araştırılmasını istiyor.
Elazığ'da merkeze bağlı Çalıca köyüne bağlı Ağılcık mezrasında yaşayan vatandaşlar, yağmur havalarda dışarı çıkmaya korkuyor.
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Köy rakımından dolayı az yağış alsa da 50 metrekare içerisinde 5 yılda 3 kez yıldırım düştü.
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Artık yağmurlu havalardan korkan ve mezrada manyetik bir cihaz olabileceğinden şüphelenen vatandaşlar, yetkililerden inceleme için yardım bekliyor.
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Ağılcık mezrasında yaşayan Şefik Erol, şunları söyledi:
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