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  4. Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e destek gösterisi

Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e destek gösterisi

Yahudi bir grup, New York kentindeki Özgürlük Heykeli önünde Filistin'e destek için oturma eylemi yaptı.

Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e destek gösterisi - Sayfa 1

İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarında can kaybı 10 bini aşarken, dünya genelindeki birçok Yahudi grup ateşkes çağrısı yapmaya devam ediyor.

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Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e destek gösterisi - Sayfa 2

ABD’nin New York kentindeki Liberty Adası’nda yer alan ülkenin simgelerinden Özgürlük Heykeli önünde Filistin’e destek gösterisi gerçekleştirildi.

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Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e destek gösterisi - Sayfa 3

Barış için Yahudilerin Sesi (JVP) adlı grubun çağrısıyla toplanan yaklaşık 500 kişi, Özgürlük Heykeli önünde pankart açıp oturma eylemi yaptı.

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Yahudi gruptan Özgürlük Heykeli'nde Filistin'e destek gösterisi - Sayfa 4

Gazze’de ateşkes yapılmasını isteyen eylemciler, “Bütün dünya izliyor”, “Filistinliler Özgür Olmalı” ve “Bir Daha Hiç Kimse İçin Asla” yazılı pankartlar açtı.

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