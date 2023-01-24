Yalancı bahar: Badem ağaçları tomurcuk verdi Trakya Üniversitesi Bitki Islahı Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Kaya, sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması nedeniyle ağaçların yanıldığını söyledi. Kaya, "Onların takvimi sensörleri. Sıcak havayı gören ağaç 'bahar geldi' diye çiçek açıyor." dedi.

Sıcaklığının 15 santigrat dereceye kadar yükseldiği Edirne'nin Havsa ilçesine bağlı Arpaç köyünde badem ağaçları "yalancı bahara" aldanıp tomurcuk vermeye başladı. 1 | 6

Üretici Tunay Aslan, yaptığı açıklamada, meyve ağaçlarının yaprak çıkararak tomurcuklandığını, böyle giderse birkaç güne de çiçek açacağını belirtti. 2 | 6

Badem ağaçlarının "yalancı bahara" aldandığını anlatan Aslan, "Daha önce mart ayı sonunda çiçek açan badem ağaçları şimdi tomurcuklandı, birkaç güne kadar çiçek çıkaracak duruma geldi. Ne yazık ki bu çiçekler meyveye dönmeyecek. Havaların soğumasıyla donacak ve yüzde 70 ile 80'e yakın verim kaybı olacağını düşünüyoruz." diye konuştu. 3 | 6