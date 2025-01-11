Yalancı bahar bitti, İstanbul'a kar yağacak mı? Prof. Dr. Orhan Şen yanıt verdi
İstanbul'da yalancı bahar bugün bitti, 16-17 derecelere kadar çıkan hava sıcaklığı 9 dereceye kadar düştü. Bugün İstanbul'da kuvvetli sağanak etkili oluyor. Peki İstanbul'a kar yağacak mı? Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen bu soruya yanıt verdi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege (Afyonkarahisar hariç), Batı Karadeniz, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şırnak çevrelerinin yağmur ve sağanak, Bitlis, Van ve Hakkari çevrelerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İstanbul, Kocaeli, Yalova, Tekirdağ ve Kırklareli çevreleri ile Çanakkale ve Balıkesir’in kuzey kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
SICAKLIKLAR DÜŞÜYOR
Hava sıcaklığının, Marmara ile Güneydoğu Anadolu'da 3 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişik olmayacağı ve mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.