Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir?
Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu. Ahmet Saraçoğlu dizide Mümtaz karakterini canlandıracak. Peki, Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…
Ahmet Saraçoğlu kimdir?
24 Eylül 1975 yılında Ankara’da doğan Ahmet Yelan Saraçoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.
Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Hâlen çalışmalarını sürdürmektedir. Vatanım Sensin dizisinde İsmet İnönü'yü canlandırmıştır.
2009 yılı Ağustos ayında oyuncu Mümtaz Sevinç'in kızı Şirin Sevinç ile evlendi. 6 Mart 2015 tarihinde Asya isimli kızları doğdu.
Ahmet Saraçoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
Sinema
2022 Bandırma Füze Kulübü
2018 O'nun Hikayesi
2016 Sadakat
2015 Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri
2015 Hayat Öpücüğü
2013 Benimle Oynar mısın?
2012 Bu Son Olsun
2011 Türkan
2010 Ev
2008 Usta
2008 Dilber'in Sekiz Günü
2007 Zincirbozan
2005 2 Süper Film Birden
Tombala Depar Osman
2005 Döngel Kârhanesi
2005 O Şimdi Mahkum
2004 Gülizar
2003 Neredesin Firuze
Televizyon
2024- Yalı Çapkını
2023-2024 Ateş Kuşları
2022 Son Nefesime Kadar
2021-2022 Annemizi Saklarken
2021 Benim Hayatım
2019 Benim Tatlı Yalanım
2017-2018 Vatanım Sensin
2016 Hayat Şarkısı
2014 Boynu Bükükler
2013 Galip Derviş
2009 Haneler
2006-2010 Yaprak Dökümü
2005 Avrupa Yakası
2005 Hırsız Polis
2004 Kadın İsterse
2004 Tam Pansiyon
2003 Esir Şehrin İnsanları
2003 Hürrem Sultan
2003 Sultan Makamı
2002 Havada Bulut
2002 Unutma Beni
2002 Yarım Elma
2001 Yeditepe İstanbul
2001 Tatlı Hayat
2000 Yılan Hikâyesi
2000 Yedi Numara
1995 Çiçek Taksi
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