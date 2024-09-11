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  4. Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir?

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu. Ahmet Saraçoğlu dizide Mümtaz karakterini canlandıracak. Peki, Ahmet Saraçoğlu kimdir? Ahmet Saraçoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? İşte detaylar…

Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 1

Ahmet Saraçoğlu kimdir?

 24 Eylül 1975 yılında Ankara’da doğan Ahmet Yelan Saraçoğlu, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusudur.

Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde eğitim gören sanatçı, Sadri Alışık Kültür Merkezinde çalışmasının ardından, 1995 yılında kamera karşısına geçerek sinema ve dizi filmlerde de rol aldı. 2005 yılında bir grup sanatçıyla birlikte İstanbul Kraliyet Tiyatrosu'nu kurdu. Hâlen çalışmalarını sürdürmektedir. Vatanım Sensin dizisinde İsmet İnönü'yü canlandırmıştır.

2009 yılı Ağustos ayında oyuncu Mümtaz Sevinç'in kızı Şirin Sevinç ile evlendi. 6 Mart 2015 tarihinde Asya isimli kızları doğdu.

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 2

Ahmet Saraçoğlu hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Sinema

2022 Bandırma Füze Kulübü

2018 O'nun Hikayesi  

2016 Sadakat

2015 Diktatör Adolf Hitler'in Hayatının Esrarengiz Yönleri      

2015 Hayat Öpücüğü

2013 Benimle Oynar mısın?

2012 Bu Son Olsun

2011 Türkan      

2010 Ev

2008 Usta

2008 Dilber'in Sekiz Günü

2007 Zincirbozan

2005 2 Süper Film Birden

Tombala    Depar Osman

2005 Döngel Kârhanesi

2005 O Şimdi Mahkum

2004 Gülizar      

2003 Neredesin Firuze

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 3

Televizyon

2024-    Yalı Çapkını

2023-2024 Ateş Kuşları

2022 Son Nefesime Kadar

2021-2022 Annemizi Saklarken

2021 Benim Hayatım

2019 Benim Tatlı Yalanım

2017-2018 Vatanım Sensin

2016 Hayat Şarkısı

2014 Boynu Bükükler

2013 Galip Derviş

2009 Haneler

2006-2010 Yaprak Dökümü

2005 Avrupa Yakası

2005 Hırsız Polis

2004 Kadın İsterse

2004 Tam Pansiyon

2003 Esir Şehrin İnsanları

2003 Hürrem Sultan

2003 Sultan Makamı

2002 Havada Bulut

2002 Unutma Beni

2002 Yarım Elma

2001 Yeditepe İstanbul

2001 Tatlı Hayat

2000 Yılan Hikâyesi

2000 Yedi Numara

1995 Çiçek Taksi

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Yalı Çapkını dizisinin kadrosuna Ahmet Saraçoğlu dahil oldu! Ahmet Saraçoğlu kimdir? - Sayfa 4

İnternet

2023 Kaküllü Kız

2023 Aktris

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