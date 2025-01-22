Yangında yakınlarını kaybettiler! Müge Anlı, Zuhal Topal, Berfu Yenenler, Zeynep Koçak'ın acı günü..
Bolu Kartalkaya'daki otel yangını faciası Türkiye'yi yasa boğdu. Yangında Müge Anlı, Zuhal Topal, Berfu Yenenler ve Zeynep Koçak yakınlarını kaybettiklerini duyurdu.
Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki 238 kişinin konakladığı otelde çıkan yangında hayatını kaybedenlerin sayısı 79'a yükseldi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki otel yangınında hayatını kaybedenlerin sayısının yapılan DNA testleri sonucu 79'a yükseldiğini bildirdi. 51 yaralıdan 39'u tabercu edilirken, 12 yaralının tedavisi devam ediyor.
Çok Güzel Hareketler Bunlar programı ile tanınan oyuncu Zeynep Koçak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yangında hayatını kaybedenler arasında en yakın arkadaşının ailesinin de bulunduğunu belirtti ve ihmalkarlığa isyan etti.
"Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi"
Uyandım haberi gördüm. Story atıp vahşet dedim. İhmalkarlığa isyan ettim ve Allah kaybı olan ailelere sabır versin dedim. 2 dakika sonra Ankara'dan en yakın arkadaşımın abisinin, eşinin ve çocuklarının yangında öldüğünü öğrendim. Aradım, 'cesetleri teslim aldık, konuşabilecek durumda değilim' dedi ve kapattı.