Yangında yakınlarını kaybettiler! Müge Anlı, Zuhal Topal, Berfu Yenenler, Zeynep Koçak'ın acı günü..

"Şoku atlayamıyorum"

Ben, benim gençliğim, her şeyim arkadaşımdan telefonda bana böyle bir şey demesinin şokunu atlayamıyorum. 'Allah yakınlarına sabır versin' anlamını yitirdi. Bir de 'Adalet yerini bulsun' anlamını yitirdi şu an benim için..."